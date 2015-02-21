ضبط المتهم الأول بالتعدي بالضرب علي أوكرانية والبحث عن المتهم الثاني بالغردقة‎

نجحت مباحث قسم أول الغردقة فى ضبط عاطل، متهم بضرب أوكرانية الجنسية وسرقة متعلقاتها الشخصية و”لاب توب” وجهاز تابلت من شقتها بمنطقة “مبارك2″ بالكوثر بعد كسر باب الشقة ،وتحرر المحضر اللازم.

وتلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد أحمد أنور، رئيس مباحث قسم أول الغردقة بتمكن قوة قادها الرائد أسامة مهران، معاون أول القسم، وشارك فيها النقيب حسن حماد، معاون مباحث من ضبط “رمضان. ح. ح” 27 سنة عاطل ومقيم فى إمبابة بالجيزة، لاتهامه بالتعدى على سائحة أوكرانية الجنسية وكسر باب شقتها، والتسبب فى إصابتها بكسور متفرقة وسرقة متعلقاتها الشخصية .

واستعان رجال المباحث بكاميرات مدخل العمارة، التى تقطن بها الأوكرانية، وتعرفوا على المتهم، بمعاونة خاله،” أحمد. س.م ” 40 سنة عاطل، ومقيم فى إمبابة، والذى كان يراقب له الطريق خارج العمارة، فداهموهما وألقوا القبض على المتهم الأول وبإحالته للنيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ،وطالبت بضبط المتهم الثانى.