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بالفيديو - أرسنال يواصل التقدم على حساب كريستال بالاس

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بالفيديو - أرسنال يواصل التقدم على حساب كريستال بالاس بالفيديو - أرسنال يواصل التقدم على حساب كريستال بالاس

تغلب أرسنال على مضيفه كريستال بالاس في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

أرسنال استغل تعثر مانشستر يونايتد الذي خسر أمام سوانزي بهدفين مقابل هدف في نفس التوقيت، لينفرد المدفعجية بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن الشياطين.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

افتتح سانتي كازورلا أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

وعزز أوليفييه جيرو التقدم بهدف ثان في الدقيقة 45.

جلين موراي قلص النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني، لكن هذا لم يكن كافيا من أجل تعديل النتيجة، ليخرج أرسنال بانتصار ثمين من ملعب سيلهرست بارك.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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