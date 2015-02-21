بالفيديو - حارس أوجسبورج ينقذ فريقه بتسجيل التعادل

سجل ماروين هيتز حارس مرمى أوجسبورج تعادلا قاتلا في الدقيقة 90 في شباك باير ليفركوزن في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت.

أوجسبورج استضاف باير ليفركوزن في إطار الجولة 23، في صراع الفريقين على الاقتراب من المركز الرابع الذي يحتله شالكه، والذي يؤهل صاحبه لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أوجسبورج دخل المباراة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن ليفركوزن السادس، وظل الأخير متقدما في النتيجة بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة 90.

لكن كرة عرضية من الناحية اليمنى، يفشل مدافع ليفركوزن في تشتيتها، لتذهب الكرة إلى هيتز الذي كان يتواجد داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في المرمى وينجح في إدراك التعادل.

أوجسبورج نجح في الحفاظ على فارق النقطتين حيث ظل خامسا بـ35 نقطة، بالتساوي مع شالكه، فيما يأتي ليفركوزن سادسا بـ33 نقطة.