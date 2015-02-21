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لويس إنريكي: الهزيمة من مالاجا قد تكون مستحقة

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لويس إنريكي: الهزيمة من مالاجا قد تكون مستحقة لويس إنريكي: الهزيمة من مالاجا قد تكون مستحقة

برشلونة، (إفي): اعتبر المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن الهزيمة من مالاجا في الليجا "قد تكون مستحقة"، معابر أن الخسارة بهدف نظيف أضرت بالفريق.

وأنهى الفريق الأندلسي بفوزه على برسا مسيرة انتصارات متتالية من 11 مباراة للنادي الكتالوني.

وقال إنريكي: "لعبنا في الشوط الأول بصورة جيدة نسبيا، الخصم استغل الخطأ وتقدم علينا، خلال الشوط الثاني كانت هناك لحظات لم نقدم فيها أفضل ما لدينا فرديا وجماعيا".

واعتبر المدرب أن الفريق كان ينقصه "الاتزان والصبر وغياب الفاعلية الهجومية"، مشيرا إلى أن الفريق هاجم بصورة أكثر من اللازم في الملعب.

ورفض إنريكي تحميل البرازيلي داني ألفيش والحارس كلاوديو برافو مسؤولية هدف مالاجا حيث جاء من خطأ مشترك بينهما.

وقال المدير الفني: "الأخطاء والهزائم تخص كل اللاعبين، المدرب في المقام الأول ومن بعده الفريق".

واعتبر المدرب أن الأنسب الآن هو نسيان الأمر والاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء القادم في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب الاتحاد.

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