مودريتش يعود للملاعب قبل الكلاسيكو

مدريد،(إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اليوم بمؤتمر صحفي أن لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش المتغيب للإصابة منذ 95 يوما، سيعود للملاعب قبل مواجهة برشلونة في 22 مارس المقبل وقد يشارك لدقائق في بعض المباريات التي تجرى قبل لقاء برسا.

ويعد النجم الكرواتي عنصرا حيويا بالفريق المدريدي، وقد عاد الأسبوع الماضي للتدرب مع زملائه بالفريق بعد غياب طويل بسبب إصابته منذ نوفمبر الماضي، ولكنه لم يتعافى بشكل كامل حسبما أكد أنشيلوتي لكنه سيبدأ في العمل بشكل طبيعي تماما الأسبوع المقبل.

لذا يعتقد أنشيلوتي أن اللاعب الكرواتي سيكون جاهزا لمباراة الكلاسيكو. في حين قد يشارك لبضع دقائق في مباريات قادمة مثل إلتشي وفياريال وأثلتيك بلباو وليفانتي وشالكه.

كما قال "إنه في حالة جيدة وعاد للتدرب الخميس، تدريجيا سيتعافى. لم يخوض مرانا كاملا مع الفريق حتى الآن لكنه سيفعل ذلك الأسبوع المقبل. نآمل في أن يكون جاهزا قبل الكلاسيكو في 22 مارس".

وأضاف مدرب ريال مدريد أنه بالطبع لن يستطيع مودريتش المشاركة في مباراة الغد الأحد بالجولة الـ24 من الليجا أمام إلتشي الذي وصفه بأن أدائه تحسن كثيرا خلال الـ15 يوما الأخيرين حيث "ستكون مباراة حامية. لقد حسن إلتشي من أدائه وإيقاعه وثقته. سيكون لقاء صعبا".