أنشيلوتي عن مباراته رقم 100: لست أبا للاعبين.. بل أخا لهم

يخوض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مباراته رقم 100 مع الميرنجي، وذلك أمام إلتشي في الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي "أنا في حالة جيدة جدا. لقد مرت هذه المباريات المائة بسرعة لدي ذكريات رائعة حيالها. غدا سأكمل مبارياتي المائة واللقاء اللاحق سأبدأ في إحصاء مائة أخرى".

وعن اعتباره بمثابة الأب للفريق داخل أروقة النادي، قال أنشيلوتي ساخرا "بالنسبة لي أن أكون أبا يعني أنني الأكبر سنا. أفضل أن يعتبروني بمثابة الأخ. نحظى بعلاقة جيدة فيما بيننا وهذا أمر إيجابي للغاية. هناك علاقة احترام متبادلة".

وعن احتفاله بلاعبه البرازيلي مارسيلو حينما سجل هدفا بقدمه اليمنى خلال لقاء شالكه الألماني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بفوز الملكي بثنائية نظيفة، قال إنه "قرر" معانقة لاعبه لأنه سجل هدفا بقدمه "اليمنى" لأنه أمر غير مسبوق للاعب.

وعن حالة خيسيه رودريجيز، أكد أنه في حالة "بدنية" جيدة بعد إصابته بالركبة لكنه أشار إلى ضرورة الانتباه جيدا لحالته مستشهدا بحالة سامي خضيرة بعد تعرضه لعدة إصابات عقب عودته للملاعب بعد تعافيه من نفس الإصابة.