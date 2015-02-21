أوديجارد يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد كاستيا

مدريد، (إفي): سجل اللاعب النرويجي الصاعد مارتن أوديجارد أول أهدافه مع فريق ريال مدريد (كاستيا) اليوم أمام فريق باراكالدو بالجولة 26 من دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وخاض أوديجارد (16 عاما)، المنتقل للنادي الملكي في الشهر الماضي، أول مباراة له على ملعب فريقه (ملعب ألفريدو دي ستيفانو)، ليساهم في الفوز الكبير برباعية نظيفة.

جاء الهدف في توقيت مبكر بالدقيقة الثامنة ليفتح الباب امام فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لانتصار كبير.

كما ساهم أوديجارد في صناعة الهدف الثاني الذي سجله زميله جييرمو فاريلا.

ويحتل ريال مدريد كاستيا بذلك صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية (ب).