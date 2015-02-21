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بوني: واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة

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بوني: واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة بوني: واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة

لندن، (إفي): أكد المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني الوافد الجديد لمانشستر سيتي الإنجليزي أن مواجهة برشلونة الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "لن تكون سهلة"، لكنه "واثق" من إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية.

وقد يخوض بوني مباراته الأولى بقميص سيتي، بعد انتقاله من سوانزي الويلزي في انتدابات الشتاء، اليوم أمام نيوكاسل في الدوري المحلي.

وعن إمكانية الدفع به أمام البرسا، قال اللاعب المتوج مؤخرا بلقب أمم إفريقيا مع منتخب بلاده "خوض أول لقاء لي في دوري الأبطال فرصة كبيرة، إنها تجربة جديدة، وأشعر بالسعادة بتواجدي في مان سيتي".

وأضاف بوني (26 عاما) "أشعر بالثقة في إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية".

وانضم بوني الى فريق المدرب التشيلي مانويل بيليجريني مقابل 28 مليون جنيه استرليني (36 مليون يورو).

ويستقبل مان سيتي، حامل لقب البريميير ليج، برشلونة الثلاثاء المقبل بملعب الاتحاد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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