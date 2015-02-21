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بوسكيتس: خسرنا فرصة ولكن الليجا ستكون طويلة

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بوسكيتس: خسرنا فرصة ولكن الليجا ستكون طويلة بوسكيتس: خسرنا فرصة ولكن الليجا ستكون طويلة

تحرير رياضي، (إفي): أقر لاعب وسط برشلونة سيرخيو بوسكيتس بأن فريقه الذي خسر في كامب نو 0-1 من مالاجا، فقد "فرصة" جيدة لتصدر بطولة الدوري، لكنه أكد أن الليجا "ستكون طويلة".

وكان بوسع الفريق الكتالوني تصدر الليجا ولو مؤقتا في حال الفوز اليوم على مالاجا اليوم انتظارا لمباراة ريال مدريد أمام اليتشي الاحد.

وقال بوسكيتس لتلفزيون (جول): "بالتأكيد فقدنا فرصة. ليس فقط لأن نتصدر ولكن من أجل الثلاث نقاط أيضا. ولكن الليجا ستكون طويلة. علينا محاولة معالجة الأمور لاننا ينتظرنا الثلاثاء مباراة أخرى، في دوري الأبطال".

وأضاف أن الهدف الذي دخل مرمى فريقه في أول سبع دقائق كان هاما في الخروج بهذه النتيجة: "لقد فوجئنا بهدف من هجمة مرتدة. وكنا حتى ذلك الحين نقوم بالأمور على نحو جيد، وكانت تنقصنا اللمسة الاخيرة لإحراز هدف".

واعترف بأن فريقه لم يصنع الكثير من الفرص "لقد أغلقوا بشكل جيد، وحاولنا بكافة السبل، ووقعنا كثيرا في مصيدة التسلل. لم تسنح لنا فرصا كما في مرات سابقة، هذا صحيح"، نافيا أن تكون للحكم علاقة بالخسارة.

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