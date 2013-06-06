الأكياس البلاستيكية تحافظ على استقرار حرارة الأطفال المبتسرين

من المنتظر أن تصير الأكياس البلاستيكية أحد خطوط الدفاع الأولى للحفاظ على حياة الأطفال المبتسرين، خاصة فى الدول النامية والفقيرة، بعد أن توصلت الأبحاث الحديثة إلى أن وضع الأطفال المبتسرين فى أكياس بلاستيكية يساعد على حمايتهم والحفاظ عليهم، فى الأيام الأولى من الولادة التى يعد من أكثر الفترات حرجا وأهمية.

وكشف الباحثون أن الأطفال المبتسرين تكون الأنسجة الجلدية الخاصة بهم شديدة الرقة والحساسية، وتعمل بدورها على فقد كميات كبيرة من السوائل ما يعرض حياتهم للخطر بسبب الجفاف، وأن النتائج المتوصل إليها قد تشكل ثورة هامة على طريق طرق حماية ووقاية الأطفال المبتسرين من الوفاة خاصة فى الدول النامية والفقيرة ذات الإمكانات المحدودة بل وفى بعض الأحيان المنعدمة.

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