تعزيزات أمنية في روما إثر أعمال شغب لمشجعين هولنديين

روما،(إفي): تعتزم وزارة الداخلية الإيطالية تشديد الإجراءات الأمنية في روما عن طريق استصدار قانون بالإضافة إلى نشر نحو 500 جندي، وذلك بعد الأضرار التي تسبب بها مشجعو فريق فينورد الهولندي نتيجة اشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة خلال الأيام الماضية.

وأكد وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو لعمدة روما إجنازيو مارينو ذلك بعد أن اجتمع معه صباح اليوم السبت لبحث الأوضاع في العاصمة الإيطالية، التي يمثل أمنها ونظامها "أولوية قومية"، وفقا لما جاء في بيان الوزارة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على إعداد مشروع قانون لـ"التأكيد على حق المواطنين الإيطاليين في حياة آمنة".

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الداخلية لعمدة العاصمة بشكل رسمي وصول 500 عسكري إلى روما لينضموا إلى الـ 800 الموجودين بالفعل.

ومن جانبه، حث مارينو وزير الداخلية الإيطالي على وضع "استراتيجية في العاصمة تكون قادرة على تعزيز الأمن، ليس فقط في إطار الأحداث الاستثنائية بل كل يوم".

وعلى مدار يومين، تسبب مشجعو فريق فينورد الذي تعادل أول أمس مع روما (1-1) في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أوروبا، في حدوث أضرار بشوارع العاصمة الإيطالية نتيجة اشتباكات مع قوات الأمن.

كما تسبب المشجعين الهولنديين في إحداث "تلف دائم" في نافورة بركاشيا في ساحة "بياتزا دي إسبانيا" التي كانت قد رممت قبل أشهر قليلة.

وأمام أحداث الشغب التي أحدثها المشجعين وعدم تمكن قوات الشرطة الإيطالية من الحيلولة دون وقوع الأضرار التي طالت أيضا بعض السيارات والمنازل، أثير جدلا واسعا حول مستوى الأمن في العاصمة الإيطالية.

وفي تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية، حمل مارينو مسئولية ما حدث من أضرار لمبعوث الحكومة ولرئيس شرطة روما.

وقال: "إنه أمر غير مقبول أن يعجز البروتوكول الأمني عن حماية الآثار والمتاجر والسياح والمواطنين في روما. مبعوث الحكومة ورئيس الشرطة لم يكونا على المستوى المطلوب".

كما يدور الجدل أيضا حول الجهة التي ستتحمل تكاليف إعادة ترميم نافورة بركاشيا بالإضافة إلى الأضرار الأخرى التي شهدتها العاصمة الإيطالية، حيث قدرت الأضرار المادية بنحو ثلاثة ملايين يورو.

وفي هذا الصدد، أوضح مارينو أن هذه التكاليف، في رأيه، يجب أن ينحملها نادي فينورد والدولة الهولندية.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الهولندية في إيطاليا أرت هيلينج في تصريحات لوسائل الإعلام إن "هولندا ستفعل كل ما بوسعها من أجل التعرف على المذنبين بطريقة تسمح بالتعويض عن الأضرار".

لكنه أوضح أنه متفق مع عمدة روما فيما يتعلق بأن المذنبين هم من ينبغي عليهم تحمل التكاليف وليس الحكومة الهولندية.

وأكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كارلو تافيكيو اليوم السبت أنه سيطالب "المنظمات الدولية مثل الفيفا (الإتحاد الدولي لكرة القدم) والويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) بالمساهمة في إعادة ترميم الأضرار من أجل تحسين صورة كرة القدم النظيفة".