سوبر_افريقيا - جاريدو: وفاق سطيف فاز بالصدفة

يؤمن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بأن فريقه كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل أمام وفاق سطيف في السوبر الإفريقي بالجزائر.

الأهلي قدم أداء جيدا، ثم تأخر بالنتيجة أمام وفاق سطيف بهدف عبد القادر زياية.

لكن عماد متعب سجل التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني، ليذهب اللقاء إلى ركلات الترجيح، وفاز وفاق سطيف باللقب.

وقال جاريدو بعد المباراة: "كنا الأفضل على مستوى التمرير، على مستوى الاستحواذ، وكل شيء".

وتابع "لا يمكنني إلقاء اللوم على اللاعبين، لقد قدموا مباراة ممتازة".

وأردف "وفاق سطيف سجل بالصدفة.. من كرة غير طبيعية".

وأكمل "حتى بعدما سجل وفاق سطيف فينا، لعبنا بروح قتالية عالية، ودفعت بكل المهاجمين، وبالفعل تعادلنا".

وأتم "وحتى في ركلات الترجيح، الأهلي لعب بشكل ممتاز، وكذلك وفاق سطيف، والحظ حسم بطل السوبر".