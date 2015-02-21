سوبر_افريقيا - متعب: لا يستطيع أحد لوم الأهلي على النتيجة

في ظل ظروف عديدة غير مناسبة، وفي ظل صعوبات كبيرة لنا، قدمنا مباراة كبيرة.. لا يستطيع أحد لوم الأهلي على الخسارة أمام وفاق سطيف في السوبر الإفريقي بحسب تصريحات نجم الشياطين الحمر عماد متعب.

وقال متعب بعد المباراة: "لا يستطيع أحد لوم الأهلي على النتيجة".

وتابع "قدمنا مباراة ممتازة، وذلك رغم الظروف الصعبة التي لعبنا فيها".

وأوضح المهاجم المخضرم "مع توقف النشاط، ومع الحادثة (الدفاع الجوي) ومع الأمطار وكل شيء كانت الظروف صعبة.. ورغم ذلك لم نتأثر سلبا أبدا".

وكان وفاق سطيف قد تقدم بهدف عن طريق المهاجم المخضرم عبد القادر زياية.

وخطف متعب التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، قبل التوجه لركلات الترجيح، وحينها فاز وفاق سطيف.

وتحدث متعب عن هدفه، مفصحا "دوما أحاول التسجيل.. والحظ حالفني وسجلت مجددا هدفا قاتلا للأهلي، لكنه للأسف لم يثمر عن فوز".