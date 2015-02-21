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#سوبر_افريقيا - مدرب وفاق سطيف للأهلي: انتزعنا لقب أسياد القارة

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#سوبر_افريقيا - مدرب وفاق سطيف للأهلي: انتزعنا لقب أسياد القارة #سوبر_افريقيا - مدرب وفاق سطيف للأهلي: انتزعنا لقب أسياد القارة

الآن أسياد إفريقيا ليسوا الأهلي، بل وفاق سطيف.. هكذا صرح مدرب الفريق الجزائري خير الدين ماضوي بعد انتزاع لقب السوبر من الشياطين الحمر بركلات الترجيح.

وفاق سطيف فاز بركلات الترجيح على الأهلي بنتيجة 6-5 بعد نهاية زمن المباراة الأصلي بالتعادل 1-1.

وقال خير الدين ماضوي بعد اللقاء: "انتزعنا لقب أسياد القارة وحافظنا عليه اليوم".

وتابع "أولا فزنا بدوري أبطال إفريقيا، ثم انتصرنا على أسياد القارة الأهلي لنحصل على اللقب منهم عن جدارة واستحقاق".

كيفية الفوز

وعن كيف فاز وفاق سطيف، قال أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2014: "كنت أعلم أن الأهلي سيعتمد على التمرير بشكل مكثف مع نقل الهجمات إلى الجناحين".

وأضاف "أغلقت الجناحين أمام الأهلي، وجعلت تمريراته بلا خطورة علينا.. وانتظرت أخطاء الفريق لاستغلالها وهو ما حدث".

وجاء هدف عبد القادر زياية من خطأ باسم علي مدافع الأهلي، وكذلك مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأحمر.

وأردف ماضوي "وحتى حين تعادل الأهلي، طلبت من اللاعبين الهدوء.. وألا نتأثر سلبا بالهدف القاتل لهم".

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فيديو اليوم السابع