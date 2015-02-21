أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أهالى برج مغيزل بكفر الشيخ يستقبلون بالزغاريد 7 صيادين عائدين من ليبيا

Google+ Print
استقبل أهالى قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، بالزغاريد وبالهتافات ضد الإرهاب والإرهابيين داخل وخارج ، 7 صيادين عائدين من ليبيا.

وبمجرد نزول الصيادين من السيارة التى نقلتهم من القاهرة لمعدية رشيد لقرية برج مغيزل، ارتمى الآباء والأمهات فى أحضان أبنائهم، غير مصدقين أنهم وصلوا للقرية بسلامة الله.

وتحول استقبالهم لتظاهرة ضد الإرهاب فى شوارع القرية، معلنين تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى والضربات الجوية المتتالية ضد الإرهابيين من عناصر داعش الإرهابية فى ليبيا.

وتضم قائمة الصيادين الذين وصلوا إلى كفر الشيخ، محمد محمود محمد محمود، ومحمد صبحى داود وأحمد جابر فراج، وأسامة جوهر كناس، وعبد القادر أحمد بريش، ووجدى أحمد بريش.

أهالي الصيادين في انتظار الصيادين- 2015-02- اليوم السابع
> أهالي الصيادين في انتظار الصيادين

أهالي قرية برج مغيزل حول الصيادين المفرج عنهم في ليبيا- 2015-02- اليوم السابع
>أهالي قرية برج مغيزل حول الصيادين المفرج عنهم في ليبيا

زوجات الصيادين يهتفن ضد الإرهاب- 2015-02- اليوم السابع
> زوجات الصيادين يهتفن ضد الإرهاب

أثناء نزول الصيادين من السيارة التي نقلتهم للقرية- 2015-02- اليوم السابع
>أثناء نزول الصيادين من السيارة التي نقلتهم للقرية

استقبال حافل بالصيادين مجرد نزولهم من السيارة التي كانت تنقلهم- 2015-02- اليوم السابع
>استقبال حافل بالصيادين مجرد نزولهم من السيارة التي كانت تنقلهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب