أهالى برج مغيزل بكفر الشيخ يستقبلون بالزغاريد 7 صيادين عائدين من ليبيا

استقبل أهالى قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، بالزغاريد وبالهتافات ضد الإرهاب والإرهابيين داخل وخارج مصر ، 7 صيادين عائدين من ليبيا.

وبمجرد نزول الصيادين من السيارة التى نقلتهم من القاهرة لمعدية رشيد لقرية برج مغيزل، ارتمى الآباء والأمهات فى أحضان أبنائهم، غير مصدقين أنهم وصلوا للقرية بسلامة الله.

وتحول استقبالهم لتظاهرة ضد الإرهاب فى شوارع القرية، معلنين تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى والضربات الجوية المتتالية ضد الإرهابيين من عناصر داعش الإرهابية فى ليبيا.

وتضم قائمة الصيادين الذين وصلوا إلى كفر الشيخ، محمد محمود محمد محمود، ومحمد صبحى داود وأحمد جابر فراج، وأسامة جوهر كناس، وعبد القادر أحمد بريش، ووجدى أحمد بريش.



> أهالي الصيادين في انتظار الصيادين



>أهالي قرية برج مغيزل حول الصيادين المفرج عنهم في ليبيا



> زوجات الصيادين يهتفن ضد الإرهاب



>أثناء نزول الصيادين من السيارة التي نقلتهم للقرية



>استقبال حافل بالصيادين مجرد نزولهم من السيارة التي كانت تنقلهم