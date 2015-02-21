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"اليوم السابع": الانتخابات فى خطر

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"اليوم السابع": الانتخابات فى خطر "اليوم السابع": الانتخابات فى خطر
تحت عنوان "الانتخابات فى خطر"، تقرأ على صفحات عدد غد الأحد، تفاصيل توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قوانين النواب والحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وتوقعات بعض الخبراء بتأجيل العملية الانتخابية، حال صدور قرار نهائى من المحكمة الدستورية العليا بعدم اتساق تلك القوانين محل الجدل مع الدستور.

وتقرأ فى عدد الأحد من "اليوم السابع" كواليس الحكم براءة سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 آخرين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فى الجلسة التى تغيب عنها فهمى وحضرها شقيقه وابنه.

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