محمد بن زايد يستقبل وزير الصناعة الروسي ووزيري الدفاع الهولندية واليوناني

ستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر الشاطئ مساء اليوم كلا على حده معالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي ومعالي جنين هينس بلاسخارت وزيرة الدفاع في المملكة الهولندية ومعالي السيد بانوس كامينوس وزير الدفاع اليوناني الذين يزورون البلاد حاليا للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2015" الذي تنطلق فعالياته غدا الاحد في مركز ابوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

ورحب سمو ولي عهد أبوظبي بالوزراء الضيوف وبحث معهم علاقات الصداقة وأوجه التعاون القائمة بين دولة الامارات العربية المتحدة وبلدانهم الصديقة.

كما تم خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية في ظل الحرص المشترك لرفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع وبما يحقق المصالح المشتركة.

وتناولت اللقاءات آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الاحاديث حول أهمية الدورة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2015" باعتبارها منصة دولية هامة تعرض أحدت تقنيات الدفاع ومستجدات الصناعات العسكرية التي تتسارع بشكل مضطرد وحجم مشاركة صناعات ومعروضات بلدانهم في هذه الدورة التي تشهد مزيدا من التوسع والتطور سواء على صعيد المشاركات او الفعاليات المصاحبة او مساحات العرض حيث بلغت هذا العام 1200 عارض من 55 دولة يقدمون أحدث ما لديهم من منتجات وخدمات في مجال الدفاع والأمن اضافة الى 42 جناحا دوليا وبحضور 150 وفدا رسميا تضم كبار الشخصيات وصناع القرار من وزراء دفاع ورؤساء أركان ورؤساء وفود والخبراء والمهتمين بشؤون الدفاع من جميع أنحاء العالم.

حضر لقاء سموه مع الوزير الروسي سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي العهد وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لسمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة الكسندر يفيموف سفير روسيا الإتحادية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين المرافقين للوفد الروسي.

كما حضر اللقاءين الآخرين كل على حده سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي العهد وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لسمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة يانيس دو مول سفير المملكة الهولندية لدى الدولة واعضاء الوفد الهولندي المرافق وسعادة ديونيزيوس زويس السفير اليوناني لدى الدولة والوفد اليوناني المرافق للوزير الضيف.