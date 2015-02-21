اختطاف 89 طفلًا من مدرسة جنوب السودان

ذكرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، في بيان صدر اليوم السبت أن مسلحين اقتحموا إحدى المدارس في جنوب السودان وقاموا باختطاف 89 طفلا تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.

وقال البيان – بحسب قناة “روسيا اليوم”- أن الهجوم وقع قرب مدينة “مالكال”، كبرى مدن ولاية “أعالي النيل”، والتي تضم مخيما لآلاف النازحين الذين فروا من قراهم.

وأوضحت الـ “يونيسيف” نقلا عن فريق تعليم تابع للوكالة أن الأطفال خطفوا أثناء إجرائهم اختبارات.

ولم تتبن أي جماعة مسلحة عملية الخطف، إلا أن مراقبي الفصائل المتناحرة في جنوب السودان يرجحون أن الأطفال اختطفوا بهدف تجنيدهم.

أ ش أ