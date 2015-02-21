محافظ الإسماعيلية الجديد يلتقى بـ” عبدالمنعم عمارة” لبحث سبل دعم الشباب

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على أنه يسعى جاهداً بكل ما لديه من إمكانيات للم شمل العائلة “الإسماعيلاوية” ووحدة الصف لجموع شعب المحافظة بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، مشدداً على أنه لابد من العمل على خلق مناخ للتواصل والتفاعل الإيجابى مع شعب الإسماعيلية ومواطنيها.

واشار طاهر إلى أنه يؤمن تماماً بمنهج العمل الميدانى والنزول إلى الشارع والاحتكاك بالمواطنيين عن قرب للوقوف على حجم القضايا والمشكلات الجماهيرية ومناقشة الحلول والمقترحات والتوصل إلى آليات محددة لتنفيذها والعمل على تلبية مطالب المواطنيين.

كم أكد على أنه لم يأتى للإسماعيلية محافظاً بدرجة موظف وأنه سيقاتل من أجل الحفاظ على حق كل مواطن على أرض المحافظة وتوابعها .

جاء ذلك خلال استقبال طاهر للدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية سابقاً خلال زيارته لديوان عام المحافظة ،رافقه مجموعة من شباب جمعية “عمارة” للتنمية لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه لهذا المنصب وفى حضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وتم عقد لقاء مع شباب جمعية “عمارة” والذى أكد خلاله محافظ الإسماعيلية الحالى على حرصه على التواصل والتفاعل مع المحافظين السابقين للإسماعيلية والقيادات والنماذج الناجحة للتعرف على تجاربهم وخبراتهم.

وخلال اللقاء أكد محافظ اللواء طاهر على اهتمامه بالشباب بصفة خاصة لكونهم مستقبل مصر وحملة الراية لقيادتها ،مطالباً إياهم بالاستعداد والتأهل لتحمل المسؤلية وأخذ نصيبهم من الفرص فى المشروعات التنموية والقومية التى يجرى تنفيذها بإقليم القناة .

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم عمارة أنه يقدر ويثمن حرص محافظ الاسماعيلية الجديد وحماسه لشباب المحافظة والعمل على عودة روح العائلة إلى شعب الإسماعيلية وفكره ومقترحاته لحل المشكلات والقضايا التى تهم شعب الإسماعيلية ومواطنيها والعمل على استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة .