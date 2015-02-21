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إنزاجي: ميلان فقد هويته.. ولا أخاف من الإقالة

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إنزاجي: ميلان فقد هويته.. ولا أخاف من الإقالة إنزاجي: ميلان فقد هويته.. ولا أخاف من الإقالة

أكد فيليبو إنزاجي المدير الفني لميلان أنه لا يشعر بالخوف حيال فقدان وظيفته في أي وقت، مشددا على أن الروسونيري فقد هويته التي كانت تميزه في الأعوام الماضية.

ميلان لم يحقق الفوز في آخر ثماني مباريات إلا مرة واحدة فقط كان على حساب بارما، والفريق يحتل المركز الـ11 بعد مرور 23 جولة.

وتحدث إنزاجي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم للتحدث عن لقاء تشيزينا الذي يقام الأحد، قائلا: "لإنقاذ موسمنا، يجب أن نستعيد هويتنا، ونلعب مثلما كنا نفعل خلال المواسم السابقة".

وأوضح "في الوقت الحالي يجب أن نكتشف الطريق لاستعادة هويتنا، الثقة، والحماس، بعدما فقدنا كل ذلك".

وعلى الرغم من الأنباء التي تشير إلى احتمالية إقالته من تدريب ميلان، إلا أن إنزاجي نفى كل ذلك، موضحا أنه يلقى دعم كامل من رئيس النادي سيلفيو بيرلسكوني.

واختتم "بيرلسكوني وأدريانو جالياني يثقان في العمل الذي أقوم به، ولكن هذا لا ينفي إننا علينا أن نبذل جهدا أكثر في الفترة القادمة من أجل العودة لتحقيق الانتصارات".

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