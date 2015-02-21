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صورة - جمهور تشيلسي يحارب العنصرية

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صورة - جمهور تشيلسي يحارب العنصرية صورة - جمهور تشيلسي يحارب العنصرية

رفع جمهور تشيلسي المتواجد في مدرجات ملعب ستامفورد بريدج لافتة تحارب العنصرية، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت بعد مواجهة باريس سان جيرمان.

تشيلسي تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وشهدت أحداث ما بعد اللقاء موقفا عنصريا من جمهور الزرق.

جمهور الفريق الإنجليزي منع أحد الفرنسيين من دخول عربة مترو الأنفاق، مرددين هتافات "نحن عنصريين ونحن نعرف ذلك"، إشارة إلى أن الرجل من أصحاب البشرة السمراء.

وقررت إدارة تشيلسي بعد ذلك حرمان المشجعون المتورطين في تلك الأحداث من حضور المباريات، حتى انتهاء التحقيقات مع احتمالية منعهم من دخول ستامفورد بريدج مدى الحياة.

ورفع بعض من جمهور الزرق الذي يحضر لقاء فريقه اليوم أمام بيرنلي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي برفع لافتة كتب عليها "أسود أو أبيض، نحن كلنا زرق"، في إشارة لتشجيعهم لتشيلسي.

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