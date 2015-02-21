محافظ الأقصر ينصح السائقين بالحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة

نصح محمد بدر، محافظ الأقصر، عددًا من السائقين بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة السياحية، مستنكرا قيامهم بتناول وجبات طعام على الرصيف بكورنيش النيل، وذلك بعدما اقترب منهم ودعوه لتناول الطعام معهم، فطالبهم بعدم تكرار تناول الطعام على الكورنيش.

جاء ذلك خلال جولته، التى أجراها اليوم، السبت، حيث تفقد عددا من المناطق بمدن الأقصر والطود والقرنة، وزار المركز الحضارى للمرأة بالكرنك والمركز الحضارى النوبى بالطود وقرية حسن فتحى بالقرنة.

المحافظ خلال جولته زار حمام السباحة الأوليمبى بالعوامية وتفقد عددًا من الحدائق والمتنزهات واستقل معدية الأهالى والتقى المواطنين.

وناقش المحافظ مع مدير المركز الحضارى بالكرنك ومديرة المركز الحضارى النوبى إمكانية تسويق المنتجات عبر خطة مناسبة للترويج للمنتجات المتنوعة وعرضها فى المعارض والمناسبات والأحداث السياحية والثقافية المختلفة بالمحافظة، وحل مشكلة توصيل الكهرباء للمركز الحضارى النوبى.

وأثناء تفقده لحمام السباحة الأولمبى وجه المحافظ بالتنسيق لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية من الحمام بعد انتهاء نسبة كبيرة من مراحل تنفيذه.

وخلال جولته بمدينة القرنة شدد المحافظ على الحفاظ على تراث قرية حسن فتحى بعدما تعرضت لأخطار جسيمة ووجه رئيس المدينة باتخاذ اللازم لحماية القرية من الإهمال.

وأثناء تفقده للحدائق والمتنزهات على كورنيش النيل شدد المحافظ على تجميل وتهذيب الأشجار والحفاظ على الخضرة، كما وجه بتكثيف الجهد فى أعمال النظافة والتشجير للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.