سكرتير عام محافظة المنوفية ينهى إضراب عمال غزل شبين

التقى اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية العمال المضربين عن العمل بمصنع غزل شبين الكوم بمقر الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ومساعد مدير أمن المنوفية، لمناقشة مطالب العمال التى تضمنت استكمال صرف مكافأة الـ228 يوما، حيث سبق وصرف 114 يوما، وصرف حافز التطور لهم، أسوة بزملائهم فى مصانع الغزل الأخرى، وإقالة اللجنة النقابية وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن صرف باقى مكافأة الـ228 يوما مرتبطا بانتهاء السنة المالية ومناقشة الشركة القابضة لميزانيات شركات الغزل والنسيج التابعة لها، وأصدر سكرتير عام المحافظة تعليمات بعودة عمال التقليع الموقوفين وعددهم 39 بمصنع (3)، واحتساب اليوم لهم بعد تعهدهم بمواصلة العمل بخطوط الإنتاج فورا.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الوقف جاء بناء عن تقرير الوردية بامتناعهم عن العمل وتعطيل الماكينات أربع ساعات أمس الجمعة، فأصدرت الشئون القانونية قرارها طبقا للائحة الشركة كما أوضح أن جميع المضربين فى فترة الصلاحية بعد أن صدر قرار بتثبيتهم فى الشركة.

وحث اللواء أسامة فرج العمال على العمل بجد واجتهاد ورفع إنتاجية المصنع ليعود إلى سابق عهده، حيث كان ينافس كبرى مصانع الغزل فى العالم وأن الإضراب يعود بالخسارة على الجميع وزيادة الإنتاج تعنى زيادة الدخل والتقدم فجميعنا مسئولون عن رفعة الوطن ودفع عجلة الاقتصاد فى ظل الظروف الراهنة التى تستدعى مؤازرة الدولة ومواصلة الجهد لوضع البلاد على الطريق الصحيح، من أجل مستقبل أبنائنا، مؤكدا حرص أجهزة الدولة على توفير الرعاية الشاملة للعمال، حيث تم توفير عقار السوفالدى بالإدارة الطبية للشركة وعمل صيانة شاملة لمرشح المياه الخاص وزيادة عدد الأتوبيسات إلى 15 بنهاية الشهر الجارى.