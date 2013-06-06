إنشاء مكاتب متخصصة فى كتابة الأبحاث وبراءة الاختراع بجامعة القناة

أكد الدكتور ممدوح غراب، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة أبرمت مؤخرا اتفاقية تعاون مع أكاديمية البحث العلمى لإنشاء ثلاث مكاتب متخصصة بالجامعة فى مجال النقل التكنولوجى وبراءة الاختراع وكتابة المشروعات البحثية، مضيفا أنه تقرر أن يتولى إدارة هذه المكاتب كل من الدكتور طارق راشد رحمى مدير مركز تطوير التعليم، والدكتور محمد مصطفى مسعد وكيل كلية تمريض، وأن هذه المشروعات يستفيد منها الباحثون بالجامعة فى كيفية كتابة المشروعات البحثية وبراءة الاختراع ونقل التكنولوجيا من مستوى المعامل إلى المستوى الإنتاجى من خلال الدورات التدريبية التى تنظمها الجامعة.

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