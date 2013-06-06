أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنشاء مكاتب متخصصة فى كتابة الأبحاث وبراءة الاختراع بجامعة القناة

Google+ Print
إنشاء مكاتب متخصصة فى كتابة الأبحاث وبراءة الاختراع بجامعة القناة إنشاء مكاتب متخصصة فى كتابة الأبحاث وبراءة الاختراع بجامعة القناة

أكد الدكتور ممدوح غراب، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة أبرمت مؤخرا اتفاقية تعاون مع أكاديمية البحث العلمى لإنشاء ثلاث مكاتب متخصصة بالجامعة فى مجال النقل التكنولوجى وبراءة الاختراع وكتابة المشروعات البحثية، مضيفا أنه تقرر أن يتولى إدارة هذه المكاتب كل من الدكتور طارق راشد رحمى مدير مركز تطوير التعليم، والدكتور محمد مصطفى مسعد وكيل كلية تمريض، وأن هذه المشروعات يستفيد منها الباحثون بالجامعة فى كيفية كتابة المشروعات البحثية وبراءة الاختراع ونقل التكنولوجيا من مستوى المعامل إلى المستوى الإنتاجى من خلال الدورات التدريبية التى تنظمها الجامعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365