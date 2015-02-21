أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

غدا.. السويدى يشارك فى اجتماع الغرفة الأمريكية حول تطورات مشروع قناة السويس

Google+ Print
غدا.. السويدى يشارك فى اجتماع الغرفة الأمريكية حول تطورات مشروع قناة السويس غدا.. السويدى يشارك فى اجتماع الغرفة الأمريكية حول تطورات مشروع قناة السويس
يشارك المهندس محمد السويدى اتحاد الصناعات المصرية، غدا الأحد، فى اجتماع الغرفة الامريكية برئاسة أنيس إكلمندوس مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، للاطلاع على آخر مستجدات مشروع محور قناة السويس الجديدة.

وقال مصدر مسئول بالاتحاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من الاجتماع هو معرفة آخر تطورات حفر قناة السويس الجديد، وبحث مشروعات المقترح إنشاؤها بمحور قناة السويس.

وكان الفريق مهاب مميش قد أكد فى تصريحات صحفية، أن أعمال التكريك بقناة السويس تسبق الجدول الزمنى المخطط بنحو 10% وتتواجد الآن 29 كراكة فى المشروع ووصل المتوسط اليومى للتكريك الى 1.3 مليون م3 من الرمال المبللة بالمياه، وستصل المعدلات الى 1,5 مليون م3 الشهر الحالى ومن المنتظر وصول المعدلات الى مليونى م3 الشهر المقبل، وسنفى بالمشروع فى الموعد المحدد وفقا للأمر الرئاسى الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفقا لوعدنا للشعب المصري، حيث يسير العمل على قدم وساق ودون توقف ولو لثانية واحدة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365