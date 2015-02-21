غدا.. السويدى يشارك فى اجتماع الغرفة الأمريكية حول تطورات مشروع قناة السويس

يشارك المهندس محمد السويدى اتحاد الصناعات المصرية، غدا الأحد، فى اجتماع الغرفة الامريكية برئاسة أنيس إكلمندوس مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، للاطلاع على آخر مستجدات مشروع محور قناة السويس الجديدة.

وقال مصدر مسئول بالاتحاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من الاجتماع هو معرفة آخر تطورات حفر قناة السويس الجديد، وبحث مشروعات المقترح إنشاؤها بمحور قناة السويس.

وكان الفريق مهاب مميش قد أكد فى تصريحات صحفية، أن أعمال التكريك بقناة السويس تسبق الجدول الزمنى المخطط بنحو 10% وتتواجد الآن 29 كراكة فى المشروع ووصل المتوسط اليومى للتكريك الى 1.3 مليون م3 من الرمال المبللة بالمياه، وستصل المعدلات الى 1,5 مليون م3 الشهر الحالى ومن المنتظر وصول المعدلات الى مليونى م3 الشهر المقبل، وسنفى بالمشروع فى الموعد المحدد وفقا للأمر الرئاسى الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفقا لوعدنا للشعب المصري، حيث يسير العمل على قدم وساق ودون توقف ولو لثانية واحدة .