' ستيرلينج عليه البقاء 3 سنوات أخرى مع ليفربول '

أكد جون بارنس لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا سابقا أن نجم الفريق الحالي رحيم ستيرلينج عليه البقاء فترة أطول بالنادي.

يرى بارنس، المتوج بلقبين للدوري الإنجليزي مع ليفربول، أن رحيم عليه ألا يتسرع في الذهاب إلى أحد الأندية الكبرى حتى لا يجد نفسه احتياطيا مما سيؤثر على مستواه بشكل سلبي.

قال صاحب الـ79 مباراة دولية مع إنجلترا لشبكة (هينش دوت أس) الإلكترونية المتخصصة في كرة القدم: "لو كنت مكان ستيرلنج، سأبقى مع ليفربول ثلاث سنوات أخرى".

وأضاف "لقد رأيت الأمر مع لاعبين صغار آخرين.. مع الكثير من المال المعروض عليهم، يهرعون إلى الأندية الكبرى".

وتابع "مع كامل احترامي لهذه الأندية، قد تنقلب الأمور إلى الأسوأ عندما تذهب إليهم، وينتهي بك المطاف بالعودة إلى ناديك القديم".

وأردف "أنصح اللاعبين الصغار بعدم الاستعجال، ولكن عليهم أن يبقوا مع أنديتهم حتى سن 23 أو 24".

وأتم "ذهاب ستيرلينج إلى ريال مدريد لن يضمن له اللعب أساسيا، وعندما سيشارك سيلعب تحت ضغوط كبيرة وفقا للمبلغ الذي سينتقل به إلى هناك.. بينما في ليفربول، الجمهور سيتقبله إن لم يلعب بنفس المستوى طوال الوقت".

ويذكر أن ستيرلينج أصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بعد تطور مستواه مع ليفربول هذا الموسم، إذ سجل ثلاثة أهداف في 31 مباراة لعبها حتى الآن.