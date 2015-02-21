فان جال: يونايتد أفضل فريق في إنجلترا

يرى لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه هو الأفضل حاليا على صعيد أندية الدوري الإنجليزي.

المدرب الهولندي والذي تولى تدريب الشياطين الحمر مطلع الموسم الحالي، يرى أن فريقه هو الأقوى حاليا في إنجلترا بوجوده في المركز الثالث على بعد 12 نقطة فقط من تشيلسي المتصدر.

قال صاحب الـ63 عاما للصحفيين: "عندما ترى النتائج في أخر 19 أو 20 مباراة، نحن أفضل فريق في الدوري".

وأضاف "الروح الموجودة بالفريق رائعة جدا، اللاعبون يريدون فعل كل شيء من أجل الفريق.. هذا مهم جدا".

وأردف "أظهرنا الروح القتالية للفريق الكثير من المرات هذا الموسم.. هذه جيد للجمهور ولي أنا أيضا".

يذكر أن فان جال توج ببطولة الدوري المحلي مع كل من أياكس، ألكمار، برشلونة وبايرن ميونيخ.. وفي الصيف الماضي احتل المركز الثالث في كأس العالم مع منتخب بلاده هولندا.