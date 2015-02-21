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جوارديولا: في هذه الحالة، ألونسو أسوأ مدافع في العالم

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جوارديولا: في هذه الحالة، ألونسو أسوأ مدافع في العالم جوارديولا: في هذه الحالة، ألونسو أسوأ مدافع في العالم

يرى جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ أن لاعبه شابي ألونسو يصبح أسوأ مدافع في العالم حين يتعلق الأمر بالركض وراء الخصم.

جوارديولا صرح بأن وجود ألونسو مع الفريق هو من أجل الحفاظ على الكرة وليس قطعها، مشيرا إلى أن هذا السبب هو من جعله ينتدب الدولي الإسباني من ريال مدريد.

وكان ألونسو قد تلقى بطاقة حمراء في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تعادل فيها الفريق البافاري سلبيا مع شاختار دونتسك الأوكراني.

قال مدرب برشلونة السابق للصحفيين: "نريد الحفاظ على الكرة أطول فترة ممكنة، لهذا السبب أريد لاعبين مثل ألونسو وتياجو ألكانتارا".

وأضاف "ولكن في حالة الركض وراء لاعب الفريق الخصم، ألونسو هو أسوأ مدافع في العالم".

واستدرك "ولكننا لم نضمه من أجل ذلك".

يذكر أن ألونسو صاحب الـ33 عاما قد تلقى حالة الطرد الأولى له مع بايرن ميونيخ، وذلك بعد انضمامه من ريال مدريد مطلع الموسم الحالي.

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