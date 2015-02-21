تقرير..ليفربول وبرشلونة بطلا الدوري في الجولات الأخيرة

تباينت كثيرا نتائج فرق المقدمة بالدوريين الإسباني والإنجليزي في الجولات الأخيرة.. وبالتحديد منذ بداية 2015.

وإذا راجعنا أخر ست جولات من البطولتين، سنجد أن فريقي برشلونة وليفربول بطلا المسابقتين وفقا للنتائج التي حققاها مؤخرا.

برشلونة

الفريق الكتالوني بقيادة مدربه لويس إنريكي، وبعد عودة نجمه ليونيل ميسي لمستواه المعهود، حقق ستة انتصارات متتالية منذ الهزيمة التي تلقاها أمام ريال سوسيداد.

برشلونة فاز على كل من أتليتكو مدريد، ديبورتيفو لاكورونا، إلتشي، فياريال، أتليتك بلباو وليفانتي، ليتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني إذا احتسبنا الجولات الست الأخيرة فقط من المسابقة.

فيما خسر ريال مدريد متصدر الترتيب في الدربي أمام أتليتكو بهزيمة ثقيلة 4-0، وخسر أتليتكو من برشلونة وسلتا فيجو.

فسيصبح وقتها ترتيب "الليجا" كالتالي:

برشلونة (18 نقطة)..ريال مدريد (15)..فالنسيا (13)..أتليتكو مدريد (12).

وذلك إلى جانب تأهل البلوجرانا للدور قبل النهائي من كأس ملك إسبانيا والتي أطاح فيها بأتليتكو مدريد من دور الـ8.

ليفربول

في الدوري الإنجليزي، نجح ليفربول وصيف الموسم الماضي في حصد 14 نقطة من أخر ست مباريات، متفوقا على تشيلسي ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الأول والثاني.

فاز على كل من سندرلاند، أستون فيلا، ويست هام يونايتد وتوتنام، وتعادل أمام ليستر سيتي وإيفرتون.

بعودة مهاجمه الهداف دانييل ستوريدج، وتحسن أداء الفريق دفاعيا برجوع المدرب برندان رودجرز إلى طريقة 3-5-2، استعاد الحمر مستواهم المعهود الذي أبهروا به الجميع الموسم الماضي.

فيما خسر تشيلسي متصدر الترتيب من توتنام 5-3، وتعادل مع مانشستر سيتي 1-1.

وإذا احتسبنا الجولات الست الأخيرة فقط من "البريميير ليج" سيصبح الترتيب كالتالي..

ليفربول (14 نقطة)..تشيلسي (13)..ساوثهامبتون (13)..أرسنال (12)..توتنام (12)..مانشستر يونايتد (11).