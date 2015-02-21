أتليتكو يبدأ مفاوضاته مع سيميوني للتوقيع على عقد طويل الأجل

(إفي): بدأ نادي أتليتكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، اتصالاته مع مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني من أجل تمديد العقد لخمسة أعوام مقبلة.

وأكدت مصادر لـ(إفي) أن المفاوضات تتم بين إدارة النادي ووكيلة أعمال المدرب وشقيقته ناتاليا سيميوني، والتي كشفت عن رغبة دييجو في البقاء مع الروخيبلانكوس.

ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان الى اتفاق في غضون الأيام المقبلة، علما بأن عقد سيميوني ينتهي في 2017.

وتداولت تقارير صحفية مؤخرا أنباء عن وجود عرضين لتمديد عقد سيميوني إلى 2020 أو 2022.

ويقود سيميوني أفضل حقبة في تاريخ أتليتكو منذ توليه المهمة قبل أربعة مواسم، حيث فاز بكل الألقاب الممكنة بإستثناء دوري أبطال أوروبا، التي خسر نهائي نسختها الماضية بشكل درامي امام الجار ريال مدريد في لشبونة 1-4 في الوقت الإضافي.

وتوج سيميوني مع الأتلتي بلقب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس الملك والليجا، بعد غياب 18 عاما.

وجدد "التشولو" عقده في 2013 حتى 2017 ، وقاد الفريق المدريدي في إجمالي 185 مباراة رسمية، كان الفوز حليفه في 119 مباراة، وخسر 31 لقاء، وتعادل في 35 ، وسجل فريقه 335 هدفا ومنيت شباكه بـ147 هدفا.