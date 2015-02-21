برشلونة بقوامه الأساسي أمام مالاجا

(إفي) استبعد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة كلا من المدافع مارتين مونتويا ولاعب الوسط سيرجي روبرتو والحارس جوردي ماسيب من قائمة الفريق لمواجهة مالاجا، في لقاء يقام اليوم السبت في كامب نو ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقرر إنريكي عدم الاستغناء عن لاعبيه الأساسيين استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي الهامة الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن القائمة أيضا توماس فيرمايلين ودوجلاس بيرييرا للإصابة.

وتضم قائمة اللاعبين لمباراة اليوم: كلاوديو برافو، وأندريه تير شتيجن، وداني ألفيش، وجيرارد بيكيه، وجيريمي ماتيو، ومارك بارترا، وخافيير ماسكيرانو، وجوردي ألبا، وأدريانو كوريا، وسرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش، وشابي هرنانديز، وأندريس إنيستا، ورافينيا، ونيمار، وليونيل ميسي، ولويس سواريز، وبيدرو.

ويحتل برشلونة وصافة الليجا بـ56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر، أما مالاجا فيحتل المركز السابع بـ35 نقطة.