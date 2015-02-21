موناكو: أندية كبرى مهتمة بشراء فالكاو

(إفي): أكد نائب رئيس نادي موناكو، الروسي فاديم فاسيلييف أن هناك "أندية كبرى" مهتمة بالحصول على خدمات راداميل فالكاو في حال قرر مانشستر يونايتد عدم تنفيذ شرط الشراء الخاص باللاعب الكولومبي المعار نهاية الموسم.

وفي تصريحات لمحطة (بي بي سي 1) قال فاسيلييف: "ليس لدي قلق بشأن فالكاو، فهو مهاجم عالمي".

ويلعب فالكاو (29 عاما) حاليا بصفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مقابل ستة ملايين جنيه استرليني (8 ملايين يورو) حتى نهاية الموسم.

ويحظى النادي الإنجليزي بحق شراء اللاعب مقابل 43.5 مليون جنيه استرليني (55 مليون يورو) في حين يبدو مدرب (الشياطين الحمر) الهولندي لويس فان جال غير مستعد لدفع هذا السعر حتى الآن.

وقال نائب رئيس نادي موناكو "هناك أندية كبرى مهتمة بالحصول على خدمات فالكو لذا أنا لا أقلق تجاهه في حال قرر مانشستر يونايتد عدم الشراء".

وقد سجل فالكو الذي يحصل على 265 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي (365 ألف يورو) أربعة أهداف فقط خلال 19 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

وشارك فالكاو في أربع مباريات بأكملها فقط منذ انضمامه للشياطين الحمر قبل خمسة أشهر ونصف.