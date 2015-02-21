الرئيس الفرنسي يتصل بضحية المضايقات العنصرية من مشجعي تشيلسي

(إفي): أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اتصالا هاتفيا بالرجل الذي تعرض لمضايقات من مشجعي نادي تشيلسي بسبب لون بشرته الثلاثاء الماضي حين منعوه من الصعود إلى المترو في باريس، وذلك قبل مباراة الفريق الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأفاد القصر الرئاسي الفرنسي من خلال تعليق على موقع (تويتر) "الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تحدث مع سليمان إس وأعرب له عن تضامنه عقب الاعتداء العنصري الذي تعرض له".

وعقب هذه الواقعة، أعلن النادي الإنجليزي أنه سيمنع المشجعين الثلاثة الذين قاموا بهذا التصرف العنصري من دخول استاد ستامفورد بريدج، بينما دعي سليمان لحضور مباراة العودة القادمة بين تشيلسي وباريس سان جيرمان في إطار دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقام مواطن بريطاني الثلاثاء الماضي بتصوير ما جرى بواسطة هاتفه المحمول حيث أظهر الفيديو مجموعة من مشجعي تشيلسي وهم يمنعون هذا الرجل بشكل متكرر من الصعود إلى المترو في محطة ريشوليو درو، وسط العاصمة الفرنسية.

وخلال التسجيل المصور، يمكن سماع المشجعين وهم يهتفون باسم ناديهم، ويقولون "نحن عنصريون وهكذا نحب أن نكون"، كل ذلك وسط صدمة الموجودين في المحطة فضلا عن الرجل الأسود الذي عانى من مضايقتهم حيث ظل يحاول بأدب الصعود إلى عربة المترو أكثر من مرة.

وقام ضحية هذه الأحداث بتقديم بلاغ رسمي ضد المعتدين.