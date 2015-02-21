' مورينيو لم يتحمل العمل في ريال مدريد '

أكد رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد السابق أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم يستطع تحمل مسؤولية الفريق أثناء توليه الإدارة الفنية له.

وكان مورينيو قد عمل مديرا فنيا لريال مدريد لمدة ثلاث سنوات من 2010 إلى 2013، حقق فيها بطولة الدوري الإسباني مرة وحيدة ولم يستطع التتويج بدوري أبطال أوروبا.

كالديرون، والذي تولى رئاسة ريال مدريد عام 2006، صرح لشبكة "بي.بي.سي" قائلاً: "تدريب ريال مدريد أمر صعب للغاية.. لقد رأينا ما حدث مع مورينيو، إنه شخص معتاد على الضغوط، ولكنه لم يستطع تحمل الضغوط في مدريد".

وأضاف "ترك مورينيو النادي في وضع سيء، لقد رحل عن النادي بعد ثلاث سنوات من المشاكل والصراعات".

وأتم "لكي تبقى هنا أكثر من عامين أو ثلاثة، هو أمر صعب، أعتقد أن كارلو أنشيلوتي قدم أداء جيدا.. ليس فقط لأنه فاز ببطولة دوري الأبطال، ولكنه جعل الأمور أكثر هدوء..كل شيء يمر بسلاسة الآن".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول برصيد 57 نقطة في بطولة الدوري الإسباني متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة بفارق نقطة وحيدة.