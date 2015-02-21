عاصي الحلاني يرثي شقيقه على "انستغرام" بكلمات مؤثّرة

على الرغم من النجاحات الكبيرة التي يحققها الفنان عاصي الحلاني، والتي جعلته يحلق بنجوميته عالياً، يبدو أن الآلام والأوجاع والأحزان أصبحت صديقة له، تؤرق مضجعه وتوجعه وكأن للقدر ثأراً معه.

عاصي الحلاني، الذي عانى من الأوجاع خلال العام الماضي، والتي أجبرته على الخضوع مرتين للجراحة، كان وجعه مع بداية هذه السنة، أقسى وأشدّ إيلاماً، بفقدانه قبل يومين، لشقيقه علي الذي لم يتجاوز الـ 35 من عمره.

عاصي الحلاني، نشر صورة أخاه الراحل علي على موقعه الشخصي على "إنستغرام" وأرفقها بعبارات رثاء نابعة من القلب، وكتب " صار لازم يا قدر ترتاح وترد أفراحي.. الغالي ع قلبي تركني وراح .. والحزن كل عمري اجتاح... إرحمني يا الله واسمع صياحي... خيي تركني وما عاد عندي جناح.. وصعبي عليي طير بلا جناحي ".