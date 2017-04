كريستين ستيورات أول أمريكية تنال César Award.. وهذه لائحة بالفائزين

حققت النجمة العالمية Kristen Stewart إنجازاً هامّاً لم تنجح أيٌّ من نظيراتها في تحقيقه حتى الآن وتمثّل بفوزها بجائزة César Award الفرنسية، التي تُعتبر من أهمّ وأرقى الجوائز الفنية على مستوى العالم، لتصبح بذلك أوّل أمريكية تفوز بهذه الجائزة.

Stewart البالغة من العمر 24 عاماً، والتي حققت شهرة واسعة النطاق بعد سلسلة أفلام Twilight، لم تصدّق الأمر لدى سماع اسمها أثناء الاحتفال بتوزيع الجوائز في يوم الجمعة، حيث أعربت عن دهشتها وسعادتها البالغة في الكلمة التي ألقتها أمام الحضور باللغة الفرنسية.

وقد تمّ منح Kristen هذه الجائزة عن فئة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم Clouds of Sils Maria، الذي تمّ إطلاقة في أيار من السنة الحالية، وهو من إخراج الفرنسي Olivier Assayas.

وفي كواليس الاحتفال الضخم الذي حضرته نخبة من ألمع وأهمّ النجوم، قالت Stewart إنّها تفضّل صناعة الأفلام الفرنسية، مشيرة إلى أنّ فوزها بجائزة بهذا الحجم يعني لها الكثير على الصعيدين الفني والشخصي.

فيديو لحظة إستلام Kristen Stewart جائزتها:



ووزّعت خلال السهرة جوائز مختلفة، جاءت على الشكل التالي:

أفضل فيلم: Timbuktu

أفضل ممثلة عن دورها في Love at the First Fight: Adèle Haenel

أفضل ممثل عن دوره في Yves Saint Laurent: Pierre Niney

أفضل ممثلة واعدة عن دورها في فيلم La Famille Belier: Loaune Emera

Sean Penn: نال جائزة شرفية عن مجمل أعماله

أفضل ممثل واعد عن دوره في فيلم Love from the First Fight: Kévin Azaïs

أفضل مخرج عن فيلم Timbuktu: Abderrahmane Sissako

أفضل فيلم أجنبي: Mommy من بطولة Xavier Dolan

جائزة أفضل مهندس صوت عن فيلم Timbuktu: Roman Dymny وPhilippe Welsh و Thierry Delor

جائزة أفضل فيلم: La Femme de Rio

أفضل ممثل مساعد عن دوره في Hippocrates: Reda Kateb

أفضل تصميم أزياء عن فيلم Saint Laurent: Anaïs Romand

أفضل فيلم رسوم متحركة: Minuscule: Valley of the Lost Ants

أفضل إنتاج سينمائي عن فيلم Timbuktu: Nadia Ben Rachid

أفضل تصوير سينمائي عن فيلم Timbuktu: Sofian El Fani

