كريستين ستيورات أول أمريكية تنال César Award.. وهذه لائحة بالفائزين
السبت 21-02-2015 18:56
حققت النجمة العالمية Kristen Stewart إنجازاً هامّاً لم تنجح أيٌّ من نظيراتها في تحقيقه حتى الآن وتمثّل بفوزها بجائزة César Award الفرنسية، التي تُعتبر من أهمّ وأرقى الجوائز الفنية على مستوى العالم، لتصبح بذلك أوّل أمريكية تفوز بهذه الجائزة.
Stewart البالغة من العمر 24 عاماً، والتي حققت شهرة واسعة النطاق بعد سلسلة أفلام Twilight، لم تصدّق الأمر لدى سماع اسمها أثناء الاحتفال بتوزيع الجوائز في يوم الجمعة، حيث أعربت عن دهشتها وسعادتها البالغة في الكلمة التي ألقتها أمام الحضور باللغة الفرنسية.
وقد تمّ منح Kristen هذه الجائزة عن فئة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم Clouds of Sils Maria، الذي تمّ إطلاقة في أيار من السنة الحالية، وهو من إخراج الفرنسي Olivier Assayas.
وفي كواليس الاحتفال الضخم الذي حضرته نخبة من ألمع وأهمّ النجوم، قالت Stewart إنّها تفضّل صناعة الأفلام الفرنسية، مشيرة إلى أنّ فوزها بجائزة بهذا الحجم يعني لها الكثير على الصعيدين الفني والشخصي.
فيديو لحظة إستلام Kristen Stewart جائزتها:
ووزّعت خلال السهرة جوائز مختلفة، جاءت على الشكل التالي:
أفضل فيلم: Timbuktu
أفضل ممثلة عن دورها في Love at the First Fight: Adèle Haenel
أفضل ممثل عن دوره في Yves Saint Laurent: Pierre Niney
أفضل ممثلة واعدة عن دورها في فيلم La Famille Belier: Loaune Emera
Sean Penn: نال جائزة شرفية عن مجمل أعماله
أفضل ممثل واعد عن دوره في فيلم Love from the First Fight: Kévin Azaïs
أفضل مخرج عن فيلم Timbuktu: Abderrahmane Sissako
أفضل فيلم أجنبي: Mommy من بطولة Xavier Dolan
جائزة أفضل مهندس صوت عن فيلم Timbuktu: Roman Dymny وPhilippe Welsh و Thierry Delor
جائزة أفضل فيلم: La Femme de Rio
أفضل ممثل مساعد عن دوره في Hippocrates: Reda Kateb
أفضل تصميم أزياء عن فيلم Saint Laurent: Anaïs Romand
أفضل فيلم رسوم متحركة: Minuscule: Valley of the Lost Ants
أفضل إنتاج سينمائي عن فيلم Timbuktu: Nadia Ben Rachid
أفضل تصوير سينمائي عن فيلم Timbuktu: Sofian El Fani
جوائز الأوسكار ... قبل إعلانها!!!
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