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الصحة : 609 مرشح شاب في البرلمان من واقع الكشف الطبي على المرشحين

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الصحة : 609 مرشح شاب في البرلمان من واقع الكشف الطبي على المرشحين الصحة : 609 مرشح شاب في البرلمان من واقع الكشف الطبي على المرشحين

 

البرلمان المصري

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها بعد انتهاء إجراءات الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لبرلمان ٢٠١٥ أن عدد من قام بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة بلغ ٩٦٨٠ مرشحاً محتملاً ،بينما تخلف عن الحضور بعد إتمام إجراءات التسجيل ٤٧٦ مواطناً.

وحضر ٩٢٠٤ مواطن لإجراء الكشف في ٤٠ مستشفى على مستوى الجمهورية ،إذ استكمل ٨٢٠٣ مرشحاً محتملاً جميع مراحل الكشف ،بينما لم يستكمل ١٠٠١ مرشحاً محتملاً جميع مراحل الكشف .

كما بلغ عدد المتقدمين من المرشحين الذكور ٦٩٧٧ ومن الإناث ١٢٢٦ .

و بلغ عدد المرشحين في المرحلة العمرية من (٢٥-٣٠) عاماً ٦٠٩ ،والمرحلة العمرية من (٣٠-٤٠) عاماً ١٨٢١ والمرحلة العمرية (٤٠-٥٠) عاماً ٢٧٧٦، والمرحلة العمرية أكبر من ٥٠ عاماً ٢٩٩٧.

هذا ،وقد تم تسليم جميع المرشحين ممن استكملوا جميع إجراءات الكشف الطبي نتيجة الكشف الخاص بهم ،كما تم إرسال نسخة من النتائج متضمنة عدد من لم يتم قبولهم وأسباب عدم القبول إلى اللجنة العليا للانتخابات.

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