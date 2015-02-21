حبس ألمانية سرقت 2000 جنيه من سيدة مصرية بـ"شرم السيخ"

ضبط رجال شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى السيد مدير الإدارة سيدة المانية الجنسية سرقت 2000 جنيه من سيدة مصرية تكن معها فى نفس الفندق بمدينة شرم الشيخ وأحالوها إلى النيابة فقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية بتلقى العقيد حاتم حداد رئيس مباحث شرم الشيخ بلاغًا من "هبة.ا" -29 سنة نزيلة أحد فنادق شرم- اتهمت فيه الألمانية ماريا هيلد 44 سنة نزيلة بنفس الفندق -بسرقة مبلغ 2900 جنيه مصرى تركته سهوًا بحمام السيدات على شاطئ الفندق.

وبإخطار اللواء علاء السباعى مدير مباحث شرطة السياحة أمر بالتحقق من صحة البلاغ وضبط المتهمة فتوجه المقدم أحمد شندى رئيس مباحث شرم -تحت إشراف العميد عبد العزيز جندية مدير إدارة شرطة السياحة لجنوب سيناء- إلى موقع البلاغ وتبين له من خلال التحريات أن المبلغة عادت للبحث عن نقودها ولم تجدها ووجدت الألمانية بالقرب من المكان الذى تركت فيه المبلغ والتى غادرت الشاطئ مسرعة وعندما استوقفتها وسألتها عن النقود أنكرت علمها بمكانها.

وفى الأثناء -تضيفت التحريات- شاهدت المبلغة نقود مصرية داخل ملابس الألمانية فدخلت معها فى مشادة كلامية وفتشتها وضبطت الأموال وعليه ألقت قوة القبض على المتهمة وحررت لها المحضر اللازم وأحالتها إلى النيابة فأمرت بحبسها على ذمة التحقيق.