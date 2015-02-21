قاضى”عمليات رابعة” ساخرًا : “البلد هتستقر لو مرسى رجع”

قال المحامى أحمد حلمى عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة ” المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إن الوضع الراهن بالبلاد أصبح متشاكبًا إلى حد كبير، فى ظل حالة الشحن الإعلامى المتواجدة ضد المنتمين لجماعة الإخوان، على حد وصفه.

وأضاف حلمى أن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان سبق وأن نادى بالتمسك بمبدأ السلمية فى وجه الرصاص، وفى مقابل ذلك ،تم اتهامه بـ 41 قضية جنائية، فكيف يعقل ذلك؟ ، ليضيفإن :” إن البلد تعيش فى حالة من الاضطراب ، ونحن على مشارف حرب أهلية فى ظل تنازع اطياف الشعب بمختلف توجهاته ، وتزامنًا مع الازمة الليبية التى ألقت بظلالها على البلاد مؤخرًا”.

ورد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تنظر الدعوى، ساخرًا من قول الدفاع:” البلد مش مستقرة حاليًا ، وهتستقر لو مرسى رجع” .

وكانت النيابة ،قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.