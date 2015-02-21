«العليا للانتخابات» : تقدم 6792 مرشح حتى الآن .. و4 قوائم‎ لـ «النور» و«حب مصر»

أكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الان هو 6792، بينهم 6147 مرشحين ذكور و645 من الإناث.

وقال المستشار مروان خلال لقاءه مع الصحفيين اليوم السبت، إن حزبى النور وحب مصر هما من تقدموا بأربعة قوائم واستغوا الاربع قطاعات ولكن هناك أحزاب أخرى تقدمت فى قطاعات دون غيرها.

وقال إن النتيجة ستعلن غدا ومن خلال النتيجة يتم معرفة موقف أى مرشح وإذا كان تم قبول أوراقه من عدمه، مضيفا أن اللجنة ستبدأ فى فحص الطعون غدا الأحد.

واوضح أن من لم يستوفى اوراقه خلال المهلة اليومين التى أعطتها اللجنة للمرشحين سيتم استبعاده.