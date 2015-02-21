أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«العليا للانتخابات» : تقدم 6792 مرشح حتى الآن .. و4 قوائم‎ لـ «النور» و«حب مصر»

Google+ Print
«العليا للانتخابات» : تقدم 6792 مرشح حتى الآن .. و4 قوائم‎ لـ «النور» و«حب مصر» «العليا للانتخابات» : تقدم 6792 مرشح حتى الآن .. و4 قوائم‎ لـ «النور» و«حب مصر»

المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات

أكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الان هو 6792، بينهم 6147 مرشحين ذكور و645 من الإناث.

وقال المستشار مروان خلال لقاءه مع الصحفيين اليوم السبت، إن حزبى النور وحب هما من تقدموا بأربعة قوائم واستغوا الاربع قطاعات ولكن هناك أحزاب أخرى تقدمت فى قطاعات دون غيرها.

وقال إن النتيجة ستعلن غدا ومن خلال النتيجة يتم معرفة موقف أى مرشح وإذا كان تم قبول أوراقه من عدمه، مضيفا أن اللجنة ستبدأ فى فحص الطعون غدا الأحد.

واوضح أن من لم يستوفى اوراقه خلال المهلة اليومين التى أعطتها اللجنة للمرشحين سيتم استبعاده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب