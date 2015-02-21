الإسكان : نجحنا في توصيل الصرف الصحي لقرى البحيرة بما يعادل 4 أضعاف خلال 30 عام

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى محافظة البحيرة، مشروع صرف صحي قرية الضهرية، بطاقة6 آلاف متر مكعب فى اليوم، وتكلفة 60 مليون جنيه، وتخدم 38 ألف نسمة في مناطق قرية الضهرية وقرى “كنيسة الضهرية ـ العتقا ـ الخوالد”.

كما افتتح الوزير توسعات محطة مياه أبو حمص وشبكاتها، بطاقة 34 ألف متر مكعب فى اليوم للمرحلة الأولى، بتكلفة 250 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب “فرع الإسكندرية”، مشيرا إلى أنه جارى التسليم والتجهيز للبدء في أعمال المرحلة الثانية من التوسعات، وجارى العمل بالشبكات بنسبة تنفيذ 25% على أن يتم إنهاء المشروع على مرحلتين الأولى في 30 يونيو والثانية في 31 ديسمبر المقبلين، وتخدم 150 ألف نسمة، بمناطق مراكز ومدن أبو حمص ودمنهور وكفر الدوار وبعض قرى ريف حوش عيسى والمحمودية.

وأكد الوزير أن الوزارة نجحت في توصيل الصرف الصحي، ل 146 قرية خلال سنتين فقط، في الوقت الذي تم توصيل الخدمة لنحو 42 قرية فقط خلال أكثر من 30 عاما، أي ما يقرب من 4 أضعاف، مشددًا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمشكلة صرف صحي القرى، وهناك اتفاقات مع جهات مانحة دولية مثل البنك الدولي لدعم مشروعات صرف صحي القرى. وأوضح الوزير أن هناك 450 مليون جنيه، من البنك الدولي سيتم منحها لصالح مشروعات صرف صحي ومياه شرب في ميت يزيد والمحمودية، بجانب 380 مليون جنيه من الاتحاد الاوروبي لتحسين خدمات المياه في بعض القرى، منها مشروعات تنتهي في 2017.

أ ش أ