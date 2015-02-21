الفاو: قد يكون الإنسان مصدر الإصابة بـ"كورونا".. وننتظر نتائج الأبحاث

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إنها لا تستبعد أن يكون الإنسان نفسه هو مصدر فيروس متلازمة الشرق التنفسية "كورونا"، مشيرة إلى أنهم لا يزالون ينتظرون نتائج الدراسات والأبحاث لمعرفة المصدر الحقيقى للمرض.

وأوضح الدكتور بيرهى تكولا مدير الإنتاج الحيوانى فى المنظمة، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فى عددها اليوم السبت، أن المنظمة لا تجزم حتى الآن أن "الإبل" هى المصدر الوحيد فى السعودية لنقل فيروس "كورنا"، متوقعًا أن تكون هناك حيوانات أخرى مصدرًا لهذا المرض.

وقال تكولا إن الجمل قد يكون مصدرا والخفافيش قد تكون مصدرا، وقد يكون الإنسان هو نفسه مصدر هذا المرض، فنحن حتى الآن فى انتظار نتائج الدراسات لنقطع الشك، لمعرفة المصدر الحقيقى لهذا المرض.

وحول تقييم الدور الذى تقوم به وزارة الزراعة السعودية لمكافحة انتقال الفيروس، أوضح أن خطواتهم جيدة، إلا أنه يأمل أن يكون هناك تنسيق أكثر مع وزارة الصحة للحد من انتشار هذا المرض، داعيًا لهم بأهمية الشراكة مع الجهات الأخرى من الوزارات الحكومية والدول لمكافحة المرض.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الصحة أن أعلى نسب الإصابة بـ"كورونا"، سجلت عند ذوى الأمراض المزمنة فوق 50 عاما، حيث كان عدد المصابين من الذكور أكثر من الإناث.