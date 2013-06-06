الحكومة الليبية تقرر نقل مقار 4 مؤسسات لبنغازى لتحقيق اللامركزية

أعلنت الحكومة الليبية، أنها ستنقل مقار أربع شركات من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازى، فى خطوة نحو توزيع المؤسسات الحكومية على مختلف المدن الليبية لتحقيق اللامركزية.

وأكدت الحكومة فى مرسوم، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس الأربعاء، أن المكاتب الرئيسية الجديدة للخطوط الجوية الليبية والشركة الليبية للتأمين وشركة الاستثمار الوطنى، وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط التى يوجد مقرها فى طرابلس، سوف تنقل إلى بنغازى، مشددة على أنه يجب على وزارة النفط الآن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار.

من جهته، قال رئيس الحكومة على زيدان، فى مؤتمر صحفى، أمس، إن نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازى لم يكن نتاج الضغط من أى جماعة، ولا يعنى أن كل الإدارات فى طرابلس ستغلق، موضحا أن هذه المؤسسة "ملك لليبيين وتعمل من أجل ليبيا كلها، وسيكون لها فروع فى مختلف المدن".

وأضاف زيدان أنه بالنظر إلى كبر حجم ليبيا فإنه "إذا لم تتوزع المنظمات والهيئات الحكومية فى شتى أنحاء البلاد فإن الدولة لن تستقر".