دفاع «غرفة عمليات رابعة» : ضحايا فض الاعتصام ليسوا أقل من 3 آلاف

قال المحامي أحمد حلمي، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة» إنه ومن واقع كونه أحد أفراد مجموعة حقوقية تابعة للجنة الحريات بنقابة المحاميين حققت في ” فض الإعتصام ” فإنه يؤكد أن عدد الضحايا ليسوا أقل من ثلاثة آلاف شخص .

وأضاف حلمي خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة واصفاً تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الواقعة بأنه “أحقر تقرير حقوقي ” شاهده وفق قوله , موضحاً بأن التقرير المُشار إليه استند على تقارير الطب الشرعي في حصر عدد ضحايا فض الإعتصام والذي كان وفق التقرير 602 حالة.

وانتقل عضو الدفاع لذكر ملابسات الجثث التي تم العثور عليها تحت “منصة الإعتصام ” , مشيراً الى ان عملية فض الإعتصام بدأت في الساعة السابعة صباح يوم الفض من جهة مدخل شارع الطيران مؤكداً بأن جثث الضحايا كانت تنتقل أولاً بأول لمنطقة المنصة لتكفينها لافتاً إلى حرص الإخوان على اتباع السنن الدينية في مثل هذه الأمور.

وتابع نافياً أن تكون تلك الجثث لأعداء الإخوان , ليتسائل مستنكراً كيف أن أكون معادياً لشخص وأحرص على تغسيله وتكفينه ” مايروح في داهية “, مضيفاً بأن فرضية وجود الجثث تحت المنصة لعدة أيام قبل الإعتصام ليست منطقية لأن ذلك يخالف كذلك ما يؤمن به الإخوان و انصارهم من أسس دينية.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 51 على رأسهم مرشد الإخوان ” محمد بديع ” عدد من الإتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعةالعدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.