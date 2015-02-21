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بالصور .. وقفة بـ”القلل” لحركة تمرد أمام سفارة قطر بالقاهرة للمطالبة بطرد السفير

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بالصور .. وقفة بـ”القلل” لحركة تمرد أمام سفارة قطر بالقاهرة للمطالبة بطرد السفير بالصور .. وقفة بـ”القلل” لحركة تمرد أمام سفارة قطر بالقاهرة للمطالبة بطرد السفير

رصدت عدسة وكالة أونا للأنباء، وقفة إحتجاجية لأعضاء حركة “تمرد” أمام السفارة القطرية بالقاهرة، للمطالبة بطرد السفير القطرى.

ورفع المتظاهرون، “قلل”، وقاموا تكسيرها على الأرض أمام مقر السفارة، فى إشارة منهم لطرد السفير القطرى بلا عودة مرة أخرى.

وقال محمد نبوى المتحدث الإعلامى لتمرد، أن قطر مازالت تلعب دور فى دعم الإرهاب، ولها دور كبير فى مقتل الجنود بالقوات المسلحة.

ونفى نبوى فى تصريح لوكالة أونا، صحة البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجى بشأن رفض تصريحات مندوب بجامعة الدول العربية ضد قطر، مؤكداً على قوة العلاقات بين دول الخليج ومصر.

المراسل : بكر الشرقاوى

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