تأجيل محاكمة المعزول وأعوانه في ” الهروب من وادي النطرون ” لـ 23 فبراير

أجلت الدائرة ” 15 ” بمحكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم آخرين، لجلسة 23 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع عن كل من محسن راضي واحمد محمود دياب ويسري عبد المنعم نوفل مع استمرار حبس المتهمين.

ومن بين المتهمين، رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.