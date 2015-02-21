دفاع «غرفة عمليات رابعة» : إسلام يكن تحول إلى “داعشى” لشعوره بالظلم

قال أحمد حلمى، عضو دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «غرفة عمليات رابعة العدوية»، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إن الشباب المصرى ينضم لـ «داعش» بسبب شعوره بالظلم داخل البلاد وعدم أحقيته فى عيشه كريمة تحقق له مستقبل جيد.

> وأضاف أن السبب وراء تحول إسلام يكن من “شاب سيس” إلى انضمامه لداعش ورفعه السلاح ، يعود إلى شعوره بالظلم والقصوى المفرطة من قبل النظام الحالى، مشيراً إلى انضمام محمود الغندور نجل شقيق الحكم الدولى جمال الغندور.

> وأضاف الدفاع أنه إذا استمر قتل النظام الحالى لشباب الإخوان ، سيتطور الأمر بعد ذلك وسيقوم الشباب الإخوانى بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وستتحول البلاد لحرب أهلية ،متسائلا “كيف يتصدى النظام لحاملي السلاح فى سيناء؟”.

وأكد أن الدكتور محمد بديع “شال قضايا” بسبب قوله عبارة أن “سلميتنا أقوى من الرصاص”، فبعد ذلك اتهم فى العديد من القضايا.

وقال الدفاع إنه لايهم أن يحكم على “بديع” أو أعضاء مكتب الإرشاد بالإعدام أو بالمؤبد لأنهم أشخاص ضمن مجتمع يميل إلى التيار الدينى، فسأله القاضى ،كم عدد الإخوان، فرد حلمى قائلاً ، إن عدد الإخوان أثناء ولايه الملك فاورق مليون ، أما الآن فعددهم وصل إلى الضعف.

وأشار حلمى إلى أنه يجب ابعاد القضاء المصرى عن السياسة ، ويتم نظر القضايا السياسة أمام محاكم ثورية أو عسكرية.

وفى نهاية مرافعته ، قبل رفع الجلسة للاستراحة وللصلاة ، شرح حلمى أحداث فض اعتصام رابعة ، وحمل الشرطة والجيش احداث القتل التى تعرض لها شباب الجماعة .