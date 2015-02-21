إنشاء وتطوير 8 محطات لمياه الشرب فى مركز الداخلة

أكد سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، الانتهاء من مشروعات تطوير وإحلال 4 محطات لمياه الشرب، بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، تضمنت تطوير محطة مياه قرية الراشدة ورفع كفاءة محطات عزب القصر والجديدة والمعصرة، فى إطار تنفيذ خطة المركز فى قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، بهدف تحسن مستوى أداء تلك المحطات من خلال تطويرها وإحلال وتجديد معداتها.

وأضاف محمود أن رئاسة المركز تستعد لبدء مشروعات إنشاء 4 محطات جديدة لمياه الشرب بمناطق جمعية الشبان المسلمين بمدينة موط، ومحطة تغذية لقريتى الشيخ عثمان والمنصورة ومحطة قرية الجيزة وأخرى بقرية القصر الإسلامية التى تم طرح أعمال إنشائها فى إطار استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ومدينة الداخلة.