محافظ القليوبية: اعتماد 50 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بقرى طوخ

وافق المهندس محمد عبد الظاهرمحافظ القليوبية، على اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لتنفيذ واستكمال مشروعات المياه والصرف الصحى بعدد من القرى، وذلك فى إطار الخطة العامة التى تم وضعها لتطوير الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.

وقال عبد البر حشيش رئيس مدينة طوخ - فى تصريح له اليوم السبت - إنه تقرر إسناد المشروعات الجديدة للصرف الصحى لقريتى عرب سرى، وعرب الروا شدة .. فضلا عن استكمال المرحلة الثانية للصرف الصحى بقرى الوحدة المحلية بالدير والعبادلة وكفر منصور وكوم الأطرون بتكلفة أكثر من 150 مليون جنيه، للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بهذه القرى.