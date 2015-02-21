أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طارق المهدى: سلمت الإسكندرية بعد 16 شهرًا من المسئولية بشكل مخطط وواضح

Google+ Print
طارق المهدى: سلمت الإسكندرية بعد 16 شهرًا من المسئولية بشكل مخطط وواضح طارق المهدى: سلمت الإسكندرية بعد 16 شهرًا من المسئولية بشكل مخطط وواضح
أكد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية السابق، أنه استلم العمل بالمحافظة وهى "محترقة" من آثار التخريب التى قام بها بعض المندسين أثناء الثورة، قائلاً: "أسلمها الآن بعد 16 شهرا بشكل مخطط واضح بكامل الملفات فى جميع المجالات".

وأوضح المهدى فى لقائه ظهر اليوم بالغرفة التجارية وأعضاء المجلس الاقتصادى الإنمائى الوطنى، أن الإسكندرية أصبح بها نموذج فريد لعمل شعبى واضح جداً به العديد من اللجان المختلفة فى التنمية والثقافة والتعليم ومحاكاة الشباب بالتعاون مع جميع التنفيذين والقيادات والمجتمع المدنى والشباب.

وأكد المهدى أن طبيعة اإدسكندرية التى يحبها أهلها ويراها العالم كله فى إطار معين، لها احتياجات كثيرة، وإذا لم يتم سد احتياجات أهلها سيطالبون بها بشكل فوضوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365