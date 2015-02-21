طارق المهدى: سلمت الإسكندرية بعد 16 شهرًا من المسئولية بشكل مخطط وواضح

أكد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية السابق، أنه استلم العمل بالمحافظة وهى "محترقة" من آثار التخريب التى قام بها بعض المندسين أثناء الثورة، قائلاً: "أسلمها الآن بعد 16 شهرا بشكل مخطط واضح بكامل الملفات فى جميع المجالات".

وأوضح المهدى فى لقائه ظهر اليوم بالغرفة التجارية وأعضاء المجلس الاقتصادى الإنمائى الوطنى، أن الإسكندرية أصبح بها نموذج فريد لعمل شعبى واضح جداً به العديد من اللجان المختلفة فى التنمية والثقافة والتعليم ومحاكاة الشباب بالتعاون مع جميع التنفيذين والقيادات والمجتمع المدنى والشباب.

وأكد المهدى أن طبيعة اإدسكندرية التى يحبها أهلها ويراها العالم كله فى إطار معين، لها احتياجات كثيرة، وإذا لم يتم سد احتياجات أهلها سيطالبون بها بشكل فوضوى.